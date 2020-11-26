تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

تأجلت ندوة المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، والتي أعلنت جامعة حلوان عن استضافتها غدا تحت عنوان"ماذا يدور حولنا"، بحرم الجامعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.وكان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان قد أشار إلى أن ندوة الدكتور مصطفى الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة.يذكر أن جامعة حلوان كانت قد استضافت خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.