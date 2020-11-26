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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج عن تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة منذ مارس الماضي.

وقال المسؤول الصحي الكوري الجنوبي يون تيه-هو، في تصريح له مؤخرًا: «نعتقد أن الموجة الثالثة من الإصابات بكورونا في العاصمة وضواحيها مستمرة بعد مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس».

ولفت إلى أن سيئول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة يوميًا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.

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