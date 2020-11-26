أكثر من 150 إصابة جديدة بكورونا فى نيجيريا

سجلت نيجيريا 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفا و607 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و169 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.