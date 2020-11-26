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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
دار أوبرا الإسكندرية
دار أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
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تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ فى الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية فنية متميزة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

ويشارك في الأمسية نجوم الأوبرا: ريهام عبد الحكيم٬ ياسر سليمان٬ صابرين النجيلى٬ وصولو الجيتار الأردنى الفنان وحيد ممدوح، كما يشارك صولو الأكورديون المتميز الفنان وائل النجار وصولو البيانو حمادة النجار، بالإضافة إلى مشاركة الطفلة بسملة إبراهيم الفائزة الأولى فى مسابقة غناء الأطفال بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين.

ويقدم الفنان ياسر سليمان بالفاصل الأول من الحفل أغنيتى كعب الغزال٬ وطاير يا هوى، ثم يشارك صولو الجيتار وحيد ممدوح بمقطوعتين موسيقيتين: لو على قلبى٬ آخر ايام الصيفية.

وتقدم الطفلة بسملة إبراهيم أغنية ليالى الأنس، ثم تشدو المطربة صابرين النجيلى بأغنيتى من حبى فيك يا جارى٬ ليالينا، ويختتم الفاصل الأول من الحفل صولو الأوكورديون وائل النجار بمنوعات موسيقية من أجمل ألحان الموسيقى العربية.

أما الفاصل الثانى من الحفل يقدم صولو البيانو حمادة النجار مجموعة من كلاسيكيات موسيقية من زمن الفن الجميل، ثم يلتقى جمهور الإسكندرية مع الفنانة ريهام عبد الحكيم، حيث تقدم باقة فنية من أجمل أغانى زمن الفن الجميل إلى جانب أعمالها المتميزة منها: أنا بعشقك٬ لعبة الأيام٬ يا ساعة بالوقت اجرى٬ خاتم سليمان٬ ان راح منك يا عين٬ بالورقة والقلم٬ فيها حاجة حلوة٬ وتختتم الحفل برائعة كوكب الشرق أم كلثوم"فكرونى".

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