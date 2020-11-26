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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فرنسا تؤكد تحصيل ضرائب على «عمالقة الإنترنت»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:41 ص
فيسبوك وأمازون
فيسبوك وأمازون
وكالات
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أبدت الحكومة الفرنسية إصرارها على تطبيق القانون الصادر في يوليو 2019 والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات "عمالقة الإنترنت"، وذلك مع تأكيد وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة على هذه الشركات في العام 2020.

وأشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إلى أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 3.1 مليار دولار، بحسب قناة "فرانس 24".

يذكر أن الولايات المتحدة هددت بالرد على هذه الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد شركاتها بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 3.1 مليار دولار.

ولفت مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن "الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارا ضريبيا لسداد أقساط 2020"، وذكرت الصحيفة أن فيسبوك وأمازون "من
بين الشركات" التي تلقت إشعارا "في الأيام القليلة الماضية".

يذكر أن البرلمان الفرنسي أقر في يوليو 2019 ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة "جافا" (جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.

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