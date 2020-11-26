«العناد والتنمر» ندوة بمكتبة مصر العامة..اليوم

تعقد بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "العناد والتنمر" بالتعاون مع مبادرة حقك تكون مابينا.هيحاضر في الندوة كل من: السفيرة نجوى إبراهيم٬ رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية. الدكتورة هبة صقر أخصائي تربية خاصة بجامعة عين شمس.٬ الفنان محمد عماد٬ وفنان العرائس محمد راتب٬ ويدير اللقاء أمل الحسيني.وتدور الندوة حول: الفرق بين التنمر والعناد والغضب. التشتت وفرط الحركة وكيفية علاجهم من خلال تمارين رياضية هادفة. سلوك الأبناء وكيفية تعديلة من خلال مسرح العرائس التي تحكي قصص مسلطة الضوء علي تعديل سلوك الأطفال.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.