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منوعات

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، اختفاء اللاعب ميدو جابر في ظروف غامضة.

وأكد المشرف العام على الكرة في سيراميكا في تصريحات لقناة "صدى البلد" قائلًا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وواصل "ميدو تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت فوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيًا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت".

وأضاف "كان هناك شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

وتابع: لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء وقمنا بعمل محضر".

وأردف "نقوم مع فندق الإقامة حاليا بمراجعة كاميرات المراقبة خاصة وحدثت تلك الواقعة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء ولكن الفندق طلب تصريح أمني أولا لتفريغ الكاميرات".

ومن جانبها، أكدت والدة ميدو جابر، إنها لا تعلم أي شيء عن نجلها منذ اختفائه، مطالبة بضرورة معرفة أسباب اختفائه والوصول إليه.

وأضافت باكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش، أن نجلها اختفى بشكل مفاجئ، ولا تعلم عنه أي شيء، مضيفة: أنا برفع صوتي لرئيس الجمهورية يعرف ابني راح فين، وهو كلمني الصبح قالي يا ماما هقفل تليفوني ماتقلقيش الساعة 7 بالتحديد.

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