وفاة الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السودانى

أعلنت عائلة زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، أنه توفي إثر وعكة صحية، عن 84 عامًا.وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا المستجد في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أعرب عن أمانيه بتعافي الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من الإصابة بفيروس كورونا وعودته للبلاد لاستكمال عملية بناء الوطن، مؤكدا أنه من أعمدة الحركة الوطنية السودانية ومن كبار حكمائها.