مصرع عروسين بعد زواجهما بيوم واحد بالقليوبية

لقي عروسان بالقليوبية مصرعهما، عقب زواجهما بيوم، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء استحمامهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد بمصرع عروسين، عقب يوم من زواجهما، إثر تعرضهما لماس كهربائى أثناء الاستحمام.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى.وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.