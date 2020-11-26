إيجور بيلييف: الجزائر مرتبطة ارتباطًا كليًا ووثيقًا بأمن واستقرار ليبيا

أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيجور بيلييف، أن الجزائر تلعب دورًا بارزًا في حل الأزمة الليبية.وأشار «بيلييف»، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الجزائر مرتبطة ارتباطًا كليًا ووثيقًا بأمن واستقرار ليبيا؛ نظرًا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين.وأوضح السفير الروسي بأن الوضع العام في ليبيا يتطور في الاتجاه الإيجابي، معربًا عن أمله في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي تمر بها ليبيا منذ سنوات.