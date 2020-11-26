انطلاق المعرض السنوى أخميم وحجارة..اليوم

تنظلق في العاشرة من صباح اليوم الخميس٬ فعاليات المعرض السنوي "أخميم وحجارة"٬ والذي تنظمه جمعية الصعيد للتربية والتنمية ويستمر حتى يوم الخميس 13 ديسمبر 2020.ويضم المعرض السنوي لمنتجات مركز الخدمة الجماعية بأخميم٬ العديد من المنسوجات اليدوية والتطريز التراثي ولوحات الفن التلقائي الحر، وكذلك منتجات ورشة الأخشاب في حجازة.يشار إلى أن جمعية الصعيد للتربية والتنمية تعمل في الصعيد منذ ثمانون عامًا، وهي واحدة من أوائل الجمعيات التي بدأت العمل الأهلي في مصر.أسس الجمعية الأب هنري عيروط اليسوعي عام 1940 بغرض تنمية الريف في صعيد مصر وتحسين أحوال الفلاح، من خلال تعريف سكان العاصمة والمدن إلى أي مدى الأحوال المعيشية والتعليمية متدنية لأهل الصعيد، وتحريكهم لدعم القرى الفقيرة والمهمشة هناك، وإيمانًا منه بأن تحسين أحوال الفقراء لن يتحقق إلا من خلال خلال تعزيز كرامة الفقراء وتعليمهم بوسائل وأساليب تتلائم مع طبيعة حياتهم، رؤية عيروط مازالت فاعلة وتم التأكيد عليها في المؤتمر العالمي لليوبيل الماسي (75 عامًا على تأسيس جمعية الصعيد).