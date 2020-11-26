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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. الفن والعمارة والتأسيس لهما محاضرة أونلاين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفن والعمارة والتأسيس لهما"٬ والتي يقدمها المعماري عصام صفي الدين.

يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

يشار إلي أن عصام صفى تتلمذ على يد وفكر حسن فتحى ورمسيس ويصا واصف وأعاد ترميم بيت علي لبيب "بيت المعمار المصري". أنتدب للتدريس أستاذا محاضرا بغالبية أقسام العمارة والفنون بكليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والفنون المسرحية ومعهد السينما٬ فى مواد دراسية متعددة ذات صلة بالواقع المصرى والتخطيط والتصميم العمرانى والمعمارى والداخلى وتاريخ العمارة الإسلامية وأسس التصميم والدراسات البصرية والجمالية ابتداء من عام تخرجه.

شارك فى إعداد مجموعة من المتاحف منها: متحف الطفل٬ المتحف الحربى٬ المتحف البحرى وغيرها، ووضع التصميم الداخلى وسيناريو العرض لمتحف الحضارة والجزيرة للفنون ومتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

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