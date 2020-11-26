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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إجراءات عاجلة لمنع كورونا فى طرطوس السورية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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اتخذت محافظة طرطوس السورية إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في البلاد والمحافظة.

وفرضت المحافظة غرامة تصل إلى 25 ألف ليرة (تعادل نصف متوسط الأجور في سوريا) على كل سائق وسيلة نقل يسمح بصعود راكب بلا كمامة.

وخلال اجتماع مع خلية الطوارئ المركزية أصدر محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى قرارات بينها:

ـ إلزام جميع مرتادي وسائل النقل العامة والخاصة والنقل الداخلي والخطوط الحديدية والنقل البحري (بين طرطوس وجزيرة أرواد) بارتداء الكمامة وفرض غرامة على السائق الذي يسمح بصعود راكب دون الالتزام بذلك.

ـ إغلاق جميع صالات الأفراح والتعازي في المحافظة لمدة شهر من تاريخه.

ـ منع دخول العاملين والمراجعين إلى الجهات العامة دون ارتداء الكمامات وجميع العاملين لديها.

وأكدت القرارات انطلاق حملة تعقيم شاملة، ومنع الازدحام، كما طالبت بجولات مفاجئة وفرض أشد العقوبات على المخالفين.

وطالبت المحافظة بالالتزام الذاتي و"أخذ الحيطة والحذر أثناء مخالطة الوافدين من خارج المحافظة".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ تحول الطقس باتجاه البرودة، وسط غياب شبه تام لأي إجراءات تتعلق بالوقاية.

وبينما كان متوسط الإصابات يتراوح بين 40 و50 إصابة يوميا، سجلت البلاد اليوم أعلى حصيلة وفيات وأعلى إصابات يومية إذ أعلنت وزارة الصحة وفاة 6 من حالات الإصابة بالفيروس، وتسجيل 90 إصابة جديدة، بينما كانت الإصابات أمس عند 74، والوفيات عند 5 حالات.

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