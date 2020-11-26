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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزراء الأرمينى: قرار الشيوخ الفرنسى حول قره باغ تاريخى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
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وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ بأنه "تاريخي".

وكتب باشينيان على "فيسبوك" مساء الأربعاء، أن "القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي يعتبر تاريخيًا. وبهذا يدخل الاعتراف الدولي بأرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) جدول الأعمال الدولي".

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق بأغلبية الأصوات على قرار يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ" المعلنة من طرف واحد من قبل السكان الأرمن في ما كان مقاطعة قره باغ ذاتية الحكم ضمن أذربيجان في العهد السوفيتي.

وجدير بالذكر أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي لا يعتبر إلزاميًا ويتضمن توصيات فقط للحكومة.

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