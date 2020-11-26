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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

شفاء 66 ألفًا و459 حالة بكورونا فى تونس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
كورونا فى تونس
كورونا فى تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن أنه تم تسجيل 66 ألفًا و459 حالة شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 91 ألفًا و307 إصابات.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء الأربعاء - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف و372 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 290 حالة، إلى جانب 130 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2983 حالة، فيما تم تسجيل 1094 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 91 ألفًا و307 إصابات.

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