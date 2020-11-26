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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«يوميات تشيخوف» مفتاح لاستكشاف السياق النفسى الذى نشأت فيه قصصه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
يوميات تشيخوف
يوميات تشيخوف
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "دفتر المذكرات واليوميات أنطون تشيخوف"٬ ترجمه عن الروسيّة مباشرة محمد خميس٬ ويضم الكتاب دفتر مذكرات تشيخوف وصفحات مُتفرقة من يومياته.

وبحسب المترجم في مقدمته للكتاب: إنّ هذه المُذكرات واليوميات التي تدخل ضمن الجانب الداخلي للنشاط الإبداعي للكاتب، تحظى بأهمية كبيرة للغاية، فقد قام تشيخوف نفسه بتدمير مسودات مخطوطاته، ولم تكن له رغبة في الحديث عن عمله هذا. ولم يكن يُحب أن يُطلِعَ أي أحد على أعماله الفنية قبل أن ينتهي منها بالكامل.

هذه المُلاحظات واليوميات والخواطر في دفتر مذكراته وفي الصفحات المتفرقة تُتيح للقارئ العربي أن يتتبع تاريخ كتابة قصص تشيخوف ورواياته ومسرحياته، وإنْ كانت غير مُكتملة، في التسعينيات أوائل القرن التاسع عشر٬ وهذه فترة ذروة بلوغه أعلى درجات النضج الفني. كما إنَّها تُساعد على فهم خصوصيات تفكيره المجازي، وعملية تأمله وتكوين مناهجه، وأساليبه المُميزة في العمل على الكلمة، ومواضيع أعماله الفنية، وبُنيتها، وتوفر مفتاحًا لاستكشاف السياق النفسي الذي تنشأ فيه جوهر قصصه، ورواياته، ومسرحياته.

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