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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. قرابة 80 ألف شخص مازالوا مفقودين فى البلاد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
المكسيك
المكسيك
وكالات
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بعد مرور 14 عاما على قيام المكسيك بشن حملة عسكرية استهدفت عصابات المخدرات، ما زال أكثر من 79500 شخص في عداد المفقودين في البلاد.

واختفت الغالبية العظمى من المفقودين منذ عام 2006، عندما شن الرئيس آنذاك فيليب كالديرون هجوما قُتل خلاله عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويرجع تاريخ حوالي 1500 حالة اختفاء فقط إلى ما قبل عام 2006، وفقًا لإحصاءات قدمها نائب وزير حقوق الإنسان، أليخاندرو إنسيناس، وتم الإبلاغ عن حوالي 6300 حالة جديدة منذ يوليو.

ومع ذلك، قال إنسيناس إن أعداد حالات الاختفاء قد انخفضت منذ العام الماضي.

ويعاني المكسيك من مستويات عالية من العنف، تنسب في المقام الأول إلى الجريمة المنظمة، حيث قُتل أكثر من 65 ألف شخص العام الماضي وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وأضاف إنسيناس إنه تم اكتشاف 1399 مقبرة جماعية في البلاد خلال العامين الماضيين، وتم التعرف على 879 جثة فقط من بين 2290 جثة في القبور.

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