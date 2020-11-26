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منوعات

ميسى ناعيا مارادونا: تركنا ولم يرحل عنا لأنه باق للأبد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
ميسى ومارادونا
ميسى ومارادونا
وكالات
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نعى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، مواطنه أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، والذي وافته المنية الأربعاء عن عمر 60 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف، ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.

وقال ميسي على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "كان يوما حزينا على كل الأرجنتينيين وعلى كرة القدم، تركنا ولم يرحل عنا، لأن دييجو باق للأبد".

وأضاف: "أعتز بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه وأريد أن أبعث بالتعازي لجميع أفراد عائلته وأصدقائه".

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