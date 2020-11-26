ميركل: من السابق لأوانه تحديد موعد لرفع قيود كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.وبعد حديثها مع حكام الولايات الألمانية وعددها 16، قالت ميركل: "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها ستمدد الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر المقبل.وأكدت ميركل، أن بريلن قد تستمر في فرض الإجراءات الاحترازية خلال شهر يناير إن لم تتمكن في احتواء انتشار فيروس كورونا بالمعدل المطلوب.وقالت ميركل: "هناك الكثير من الشواهد على أننا سنتمكن من تجاوز أزمة فيروس كورونا خلال العام المقبل".