رئيسة «الدستورى الحر» بتونس: لن نتحاور مع جماعة التفجيرات

علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على دعوة رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، قائلة: «منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم».وتابعت «موسى»، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، قائلة: «لا تفكروا في الحوار مع الدستوري الحر.. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم.. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات.. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا».واختتمت قائلة: «دمرتم القيم والأخلاق في البلاد، وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي».