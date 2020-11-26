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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: مقتل داعشيين وإصابة 3 من القوات الأمنية فى هجوم بتكريت

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
هجوم بتكريت
هجوم بتكريت
وكالات
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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء الأربعاء بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش وإصابة ثلاثة من القوات الأمنية في هجوم شنه عناصر التنظيم جنوبي تكريت 170 كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في تصريحات صحفية، إن عناصر من داعش شنت مساء الأربعاء هجومًا قويًا على مواقع للقوات الأمنية العراقية في مواقع متقدمة من منطقة مطيبيجة 20 كم شرقي سامراء، موضحًا أن "القوة المسيطرة على الأرض تمكنت من التصدي للهجوم بمختلف أنواع الأسلحة وقتلت اثنين من المهاجمين فيما فرت العناصر المتبقية باتجاه منطقة مطيبيجة بينما أصيب ثلاثة من عناصر القوات الأمنية بجروح متفاوتة".

وما زال عناصر داعش يسيطرون على منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظات صلاح الدين وديالي وكركوك والتي تتميز بوعورة أراضيها وكثافة عالية للغطاء النباتي مما يسهل اختباء عناصر داعش فيها.

وشهدت محافظة صلاح الدين خلال الشهر الحالي سلسلة هجمات تركزت في مناطق الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة وكان أحدثها شمالي تكريت والذي أودى بحياة 10 من عناصر القوات الأمنية وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

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