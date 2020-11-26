ألمانيا تعتزم العمل على حظر أوروبى لسياحة التزلج

تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات العمل على تطبيق قواعد أوروبية منسقة لحظر سياحة التزلج حتى العاشر من يناير المقبل.جاء ذلك وفقا لاتفاق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات خلال المشاورات التي أجروها مساء الأربعاء لبحث تطورات وضع كورونا وكيفية التعامل اللاحق مع الوضع.وجاء في بيان القرار الصادر عن الاجتماع أن "الحكومة الاتحادية مُطَالَبَة بالعمل على المستوى الأوروبي من أجل عدم السماح بسياحة التزلج حتى العاشر من يناير المقبل".