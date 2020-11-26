رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تعتزم العمل على حظر أوروبى لسياحة التزلج

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
سياحة التزلج
سياحة التزلج
وكالات
طباعة
تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات العمل على تطبيق قواعد أوروبية منسقة لحظر سياحة التزلج حتى العاشر من يناير المقبل.

جاء ذلك وفقا لاتفاق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات خلال المشاورات التي أجروها مساء الأربعاء لبحث تطورات وضع كورونا وكيفية التعامل اللاحق مع الوضع.

وجاء في بيان القرار الصادر عن الاجتماع أن "الحكومة الاتحادية مُطَالَبَة بالعمل على المستوى الأوروبي من أجل عدم السماح بسياحة التزلج حتى العاشر من يناير المقبل".

موضوعات متعلقة

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

وفاة الأسطورة «مارادونا»

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ألمانيا تقلص التجمعات الخاصة لـ خمسة أشخاص

ألمانيا تعتزم العمل على حظر أوروبى لسياحة التزلج

مواعيد القطارات اليوم الخميس 26-11-2020

تقرير رسمى: أزمة كورونا أثرت على خصوبة الأزواج بإيطاليا

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة