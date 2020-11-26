أستراليا ترحب بإطلاق سراح أكاديمية بريطانية من السجن فى إيران

رحبت أستراليا، بإطلاق سراح الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور-جيلبرت التي كانت محتجزة في إيران منذ سبتمبر 2018 وتقضي هناك عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التجسس.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان "سعيدة للغاية وأشعر بالارتياح لإطلاق سراح كايلي مور-جيلبرت من السجن في إيران وعودتها قريبا إلى عائلتها".وأضافت "الحكومة الأسترالية رفضت دوما الأسباب التي اعتقلت على أساسها الحكومة الإيرانية الأستاذة مور-جيلبرت وأدانتها وسجنتها، وما زالت ترفضها".وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الأربعاء أن إيران بادلت مور-جيلبرت المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبون بثلاثة إيرانيين كانوا مسجونين بالخارج.