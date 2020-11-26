كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيًا بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف غموض تغيب فتاة مريضة نفسيا، حيث تبين أنها كانت مقيمة لدى خالتها بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بورود بلاغ من المدعوة "س. ص. ب"، 36 سنة، ربة منزل ومقيمة بالجبل الأصفر، بتغيب نجلتها المدعوة "ن. ع. ن"، 19عاما، عن المنزل منذ تاريخ 20 من الشهر الجارى.وأضافت أن نجلتها مريضة نفسيا تعاني من انفصام في الشخصية، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في غيابها جنائيا.وحضرت المبلغة لديوان المركز، الأربعاء، وبصحبتها نجلتها، وأقرت بأنها كانت مقيمة رفقة خالتها بناحية مدينة الإسكندرية خلال فترة غيابها وأنها عادت من تلقاء نفسها، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5 أحوال وتولت النيابة العامة التحقيق.