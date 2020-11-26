ارتفاع جديد لأسعار النفط اليوم

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعا حادا جديدا خلال تعاملات اليوم، في أعقاب إعلان تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.في الوقت نفسه عزز التفاؤل المستمر باحتمالات طرح لقاحات فعالة مضادة لفيروس كورونا المستجد أسعار النفط.في المقابل تجاهلت سوق النفط إعلان ارتفاع عدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي بمقدار 10 منصات إلى 241 منصة، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية.يذكر أن شركة بيكر هيوز تصدر بيانات منصات استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة من كل أسبوع، لكنها نشرت بيانات الأسبوع الحالي اليوم، بسبب عطلة عيد الشكر.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 80.0 دولار أي بنسبة 8.1% إلى 71.45 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل. وكان السعر قد ارتفع خلال التعاملات إلى 26.46 دولار للبرميل.كان سعر خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع أمس بمقدار 85.1 دولار أي بنسبة 3.4% إلى 91.44 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 48.0 دولار أي بنسبة 48.0% إلى 34.48 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت اليوم تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 754 ألف برميل، في حين كان المحللون يتوقعون إعلان ارتفاعه بمقدار 127 ألف برميل.