144 وفاة جديدة بكورونا فى بنسلفانيا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجيل 144 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس "كورونا" في بنسلفانيا الأمريكية وصل إلى 10 آلاف و95 شخص منذ بدء انتشار الوباء.وسجلت الولاية الأمريكية كذلك 6759 حالة إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 327 ألف و829.