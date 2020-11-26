48 وفاة و1094 إصابة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2983 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1094 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 91 ألفًا و307 إصابات.