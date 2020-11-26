قوات الحشد بالعراق تحبط هجوما إرهابيا فى صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن احباط هجوم إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان أوردته، قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الأربعاء، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت مساء اليوم من قتل أحد عناصر فلول "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين خلال صد هجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة".