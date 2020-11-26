سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 26-11-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:22 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 26-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.59، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 48.36، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.43، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.34، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.30.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.59، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 48.36، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.43، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.34، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.30.
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-11-2020 في البنوك المصرية
وفي بنك وفا التجاري استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.10، وفي البنك العربي الأفريقي تالدولي سجل للشراء 51.27 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 47.38.