سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 26-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-11-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك وفا التجاري استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.10، وفي البنك العربي الأفريقي تالدولي سجل للشراء 51.27 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 47.38.



أسعار الدينار الكويتي كما واصل سعر الدينار الكويتي اليوم استقراره أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء في البنك الأهلي الكويتي 51.43 جنيه وللبيع 47.85، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 48.48، وفي وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 48.39، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 5.99، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، أما في بنك بلوم مصر فسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98.

