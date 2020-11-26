تعرف على إجراءات تشغيل الفنادق العائمة

أصدرت وزارة السياحة والآثار ضوابط لعمل المراسي الخاصة بالفنادق العائمة، والتى تُلزم بتوفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات الخاصة بالفندق.وشددت التعليمات على ضرورة توفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء؛ للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، بالإضافة إلى توفير أجهزة قياس درجات الحرارة للنزلاء والعاملين، وأدوات الحماية الشخصية من كمامات وقفازات ومعقمات الأيدى.يشار إلى أن عدد الفنادق العائمة التى حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار نحو 40 فندقًا، بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والوقائية المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، مع التعهد بالالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين بالفنادق العائمة، كشرط إلزامى للتشغيل.