الفوج الأول لـ«قطار الشباب» ينهى رحلته بأسوان (صور)

أنهى الفوج الأول لمشروع أعرف بلدك «قطار الشباب»، رحلته في مدينة أسوان، والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة بأسوان.وشارك في الفوج عدد ٤٢٠ شاب وفتاة من المحافظات المختلفة، منها: «الغربية والشرقية والجيزة والمنوفية».وتضمنت زيارات الفوج الأماكن التالية: «السد العالي، ورمز الصداقة، ومعبد فيلة، والحديقة النباتية، والقرية النوبية، ومتحف النيل، ومتحف النوبة»، وذلك خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٤ نوفمبر الجاري.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت أشراف مصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب، وأشرف علي الفوج كلًا من محمد حمدي يوسف، وسحر صابر جاد الرب.