«رياضة أسوان» تعلم الفتيات «الكيك بوكيسنج» ليدافعن عن أنفسهن

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الرابع على التوالي تدريبات مبادرة ''لا للتحرش''، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لتدريب الفتيات على مهارات الدفاع عن النفس.جاء ذلك بمركز شباب الحصايا والحكروب ومركز شباب السباعية غرب، لعدد 60 فتاة من محافظة أسوان، وتنتهي فعاليات المبادرة غدًا الخميس.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت إشراف مصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب.