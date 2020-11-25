براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة بشركة أدوات صحية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات صناعة الأدوات الصحية بالدقهلية، للشباب حتى 37 سنة، براتب 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 35 عاملا، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2406302، والتواصل مع المدير المسئول نشأت إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في عزبة المرحوم فريد الحصري، طريق طلخا، نبروة، الدقهلية.