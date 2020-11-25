«الإحصاء»: استيراد قطع غيار بنصف مليار دولار لدعم المرافق

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر دعمت شبكات المرافق العام بواردات قاربت النصف مليار دولار، حيث استوردت أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بقيمة 433.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 668 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 234.1 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات عازلات الكهرباء وأجزائها من جميع المواد بلغت 38.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 54.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15.9 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات أجزاء محولات ومحركات كهربائية 21.2 مليون دولار مقابل 47.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 9.6 مليار دولار خلال عام.