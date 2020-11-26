نصائح طبية للتعامل مع الطقس السيئ والأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة من الطقس السيئ والأمطار سوف تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة ولمدة 3 أيام بدأت أمس الأربعاء، وذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.وتواصلت "الدستور" مع الدكتور منى صلاح، طبيبة بمستشفى السويس العام، والتي أعطت عدد من النصائح الطبية التي يجب اتباعها للتعامل مع برودة الطقس في سياق السطور التالية:-- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة قبل الخروج من المنزل.- تناول القرفة والزنجبيل لتساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.- تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي.- تناول ملعقة من عسل النحل على الريق.- يرجى ارتداء كمامات الأنف في حالة الخروج في الطقس العاصف، لتجنب استنشاق الأتربة الموجودة بالهواء.- تناول كميات معتدلة من المياه على مدار اليوم، لتجنب الإصابة بالجفاف.- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية.- الاستحمام بالماء الدافئ.- تدفئة مفاصل الجسم جيدًا أثناء النوم.