منح الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة مدفوعة الأجر

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ أحقية الموظف العام فى الحصول على إجازة خاصة مدفوعة الأجر حال مخالطته لشخص مريض بمرض معد، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيد يوجراف نشره الموقع الرسمي، أنه ينبغي على الموظف فى حال مخالطته لأحد أفراد أسرته المصاب بمرض معد العرض على المجلس الطبي المختص لترخيص حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر تمتد لحين شفاء المريض تمامًا.أضاف أن القانون يمنح أيضًا الموظف المريض بمرض مزمن الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل بناءً على تقرير يصدره المجلس الطبي المختص، لحين شفاءه تمامًا أو ثبوت عجزه عن العمل، مع التأكيد على عدم إجبار الموظف فى هذه الحالة على التقاعد أو الحرمان من الأجر.