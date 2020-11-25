البابا تواضروس: اهتموا بالكمامة والتباعد حتى يسمح الله ويعبر الوباء

بدأت مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظة قداسة البابا تواضروس الثاني باجتماع الأربعاء الأسبوعي.دار موضوع العظة حول "لا تكن قاسيًا".وقال البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية: "أحب أن أهنئكم ببداية صوم الميلاد وهو الصوم الذي نختم به السنة الميلادية نختمها بالصوم؛ فالصوم دائما يبدأ في النصف الثاني من شهر هاتور وفي هذا الشهر تكون الأرض مستعدة للزرع".وتابع البابا تواضروس خلال كلمته قائلًا: "بما أننا داخلين على فصل الشتاء اهتم بالإجراءات والكمامة والتباعد حتى يسمح الله ويعبر هذا الوباء عن العالم كله، انتبه كثيرا واهتم جدا اسأل عن المرضى حتى وإن كان بالتليفون، وكن حنونا على الآخرين.. خلاصة الأمر وأنت في هذا الصوم لا تكن قاسيا وراجع نفسك ربما تكون قاسي على أحد".