رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن مستشاره السابق مايكل فلين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:16 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي.
وقال ترامب في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لشرف عظيم له أن يعلن حصول الجنرال مايكل فلين على عفو رئاسي كامل، متمنيا له ولعائلته قضاء عيد شكر سعيد بعد هذا القرار.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن ترامب كان ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.
وكانت المحادثات السرية التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا، ركنا أساسيا في التحقيق الذي أجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.
وبعد عامين من التحقيق، لم يجد فريق مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ واضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: قد نشهد 4 فصول في يوم واحد

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

أوركسترا إيزيس الوترى ورباعى أوتار بضيافة «جسور»

فى ذكرى ميلاد أسمهان.. التابعى أنقذها من الطرد خارج مصر

جلاء الطيري: أكره الفقد والشيخ الطيري هو تاريخي (حوار)

«النزوح نحو الممكن».. جديد القاص العراقي ميثم الخزرجي