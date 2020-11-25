الموت يفجع حارس الزمالك «أبو جبل» قبل مواجهة الأهلي

تلقى حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبو جبل، خبرا محزنا قبل ساعات من مباراة النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك.ونشر أبو جبل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «جدتي أم أبي في ذمة الله.. لاحول والا قوة الا الله».الحارس أبو جبل، يستعد لقيادة الزمالك في المواجهة التاريخية أمام غريمه الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.