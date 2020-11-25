نائب محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة السيدة زينب الثانوية

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، مساء اليوم، حفل تكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 20192020 بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمدينة قنا، بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية والتعليمية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من أهالي الطلاب.هنأ نائب المحافظ، الطالبات الفائقات ونقل لهم تهنئة وتحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا علي تفوقهم وتمنياته لهم بالمزيد من التفوق والرقي، ووجه عمر الشكر للطالبات على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال العام الدراسى والذى كان نتاجه يوم الحصاد والتكريم والالتحاق بالتعليم الجامعي لاستكمال مسيرتهم العلمية.وأشاد نائب المحافظ، بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة، وقدم شكره لأسر الطالبات أصحاب الدور الأكبر فى هذا النجاح من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم، وحث فى كلمته كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد.وأكد عمر، في بيان صحفي، أن محافظة قنا تقدم كل الدعم للطلاب المتفوقين لكي يظلوا على مسارهم والحفاظ على تقدمهم وتفوقهم العلمي، حيث تحرص المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم علي تكريم أبنائها الطلاب كل عام لتحفيز الأجيال القادمة للسعي نحو التفوق والنجاح.وعلى هامش الاحتفال افتتح نائب المحافظ معرض للفنون التشكيلية والتصويرية بعنوان "الفن بين الماضي والحاضر والمستقبل" يضم مجموعة متنوعة ومتميزة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية لعدد من الفنانين والطلاب.