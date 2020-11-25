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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يصلي من أجل مارادونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:09 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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قال الفاتيكان اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس ذكر أسطورة كرة القدم ومواطنه الأرجنتيني دييجو مارادونا بعاطفة، مضيفا أنه يصلي من أجله.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني "تم إبلاغ البابا بوفاة دييغو مارادونا، إنه يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بعاطفة، ويتذكره في صلاته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته".

والتقى مارادونا، الذي وافته المنية اليوم في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس في 2013 كأول بابا في أمريكا اللاتينية.

وفرانسيس من أشد المعجبين بفريق بوينس آيرس سان لورينزو الأرجنتيني لكرة القدم.

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

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