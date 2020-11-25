ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير خارجية الهند

التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، سوبراهمانيام جاي شانكر، وزير الشؤون الخارجية الهندي ضمن جولة للأخير بالمنطقة.وأعرب وزير الخارجية الهندي في تصريحات عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن سعادته بلقاء ولي عهد أبو ظبي، مشيرا إلى أنه نقل تحياته وتمنياته الطيبة من رئيس الوزراء ناريندار مودي.وأكد شانكر أن رعاية دولة الإمارات العربية المتحدة للجالية الهندية موضع تقدير عميق من قبل حكومة بلاده.وأشار الوزير الهندي إلى أنه بحث مع ولي العهد تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في فترة ما بعد فيروس كورونا، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.يذكر أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني التقى أمس في المنامة سوبراهمانيام جاي شانكر، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، والذي نوه بمواقف مملكة البحرين المشرفة ومكانتها الإقليمية والدولية، وجهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.