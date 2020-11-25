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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:57 م
عمليات كسح مياه الأمطار
عمليات كسح مياه الأمطار
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار والتى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة.

حيث أوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، هذا وقد نوهت إلى مواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.

كما ناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع
محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع

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