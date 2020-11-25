جمال حمزة مديرًا لمكتب رئيس جامعة طنطا

أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا قرارًا بنقل جمال حمزة، مدير رعاية الشباب إلى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، خلفًا لـ آمال أبوباشا.كان حمزة يعمل مدير عام رعاية الشباب وأبلى بلاءً حسنًا على مدار الفترة الماضية، علاوة على تمتعه بسمعة طيبة أهّلته لشغل هذا المنصب.