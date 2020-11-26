سعر الريال السعودى اليوم الخميس 26-11-2020
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:17 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 26- 11-2020، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.13 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26- 11-2020
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.13 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
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يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».