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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم العرائس «لما أكبر»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:56 م
المركز القومي للسينما،
المركز القومي للسينما،
حسن أمين
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أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسى البدء في تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"، فكرة وسيناريو خالد جمال، إخراج سامح الشرقاوى.

تدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكرة إلى أن يصل إلى هدفه وتؤكد فكرة الفيلم ضرورة الاهتمام بالدراسة.

وصرح "الباسوسي" بأن هناك خطة عمل بالمركز لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال، وذلك حرصا على عودة تلك النوعية من الأفلام على الساحة السينمائية ولعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، كما أضاف أنه من المقرر أن تخاطب تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي.

جدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة منار حسني مدير عام الإنتاج، تصميم عرائس وديكور رامى صبحى، مدير تصوير مينا مرزوق، مدير إنتاج أحمد رفاعى، مساعد مخرج عمر فرج.

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