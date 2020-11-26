رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة الخميس 26-11-2020 فى القاهرة والمحافظات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
جريدة الدستور
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-11-2020 في المحافظات


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 26-11-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 25-11-2020

- محافظتا القاهرة والجيزة
الصلاة الفجْر 4:58 AM
الشروق 6:29 AM
الصلاةالظُّهْر 11:42 AM
الصلاةالعَصر 2:36 PM
الصلاةالمَغرب 4:55 PM
الصلاةالعِشاء 6:17 PM

- الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

- الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:54 AM
الشروق 6:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

- السويس
صلاة الفجْر 4:52 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

- شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:43 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 11:30 AM
صلاة العَصر 2:28 PM
صلاة المَغرب 4:48 PM
صلاة العِشاء 6:07 PM

- أسوان
صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:53 PM

- سوهاج
صلاة الفجْر 4:52 AM
الشروق 6:20 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

- مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:09 PM
صلاة العِشاء 6:31 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيئ

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر

«السياحة» تحذر من السفر إلى إقليم تيجراي بإثيوبيا

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

أسرة مارادونا تكشف آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

«الإخصاء الكيميائى» عقاب المغتصبين فى باكستان

ميسى ناعيا مارادونا: تركنا ولم يرحل عنا لأنه باق للأبد

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

صدور كتاب «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» لــ زكى عبدالمجيد