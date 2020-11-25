محافظ الوادي الجديد يتفقد المعمل الإقليمي لخصوبة التربة بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإقامة معرض بيع منتجات فرع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بالوادى الجديد، وذلك بمراكز المحافظة الخمسة، خاصة التي تكثر بها مشروعات الاستثمار الزراعي.جاء ذلك خلال تفقده اليوم للمعمل الإقليمي لخصوبة التربة بمقر مديرية الزراعة بمدينة الخارجة، والذي يقدم دعما مباشرا وغير مباشر للمزارعين من خلال تحليل التربة والمياه والنبات والأسمدة العضوية والمعدنية بأسعار مخفضة تصل إلى ٥٠٪، بالإضافة إلى بيع منتجات الهيئة من مخصبات حيوية ومغذيات نباتية وبدائل أسمدة ومبيدات حيوية، وذلك في حضور الدكتور أحمد عوض مدير الهيئة، والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسى مدير عام مديرية الزراعة.كما وجه الزملوط بضرورة تعظيم الاستفادة من مشروع اختبارات خصوبة الأراضي الجديدة والقديمة الذي يقدمه المعمل، وذلك بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية؛ لإجراء اختبارات للأراضي لتحديد أنواع المحاصيل الزراعية الصالحة لها لضمان نجاح المشروعات وتحقيق إنتاجية عالية للفدان تتوافق مع شروط سلامة الغذاء.