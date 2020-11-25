أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:59 م
صنّفت BBI ومؤشر بلومبيرج للمليارديرات أغنى 5 أشخاص في العام، وعلى رأسهم الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون.
وجاء التصنيف بناءً على زيادة أسعار الأسهم في البورصة لكل من:
في المركز الأولى الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
المركز الثاني إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة تسلا للسيارات
المركز الثالث بيل جيتش مؤسس إمبراطورية مايكروسوفت
المركز الرابع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك
المركز الخامس والأخير برنارد أرنو مؤسس LVMH
وجاء التصنيف بناءً على زيادة أسعار الأسهم في البورصة لكل من:
في المركز الأولى الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
المركز الثاني إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة تسلا للسيارات
المركز الثالث بيل جيتش مؤسس إمبراطورية مايكروسوفت
المركز الرابع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك
المركز الخامس والأخير برنارد أرنو مؤسس LVMH
أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)
أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)