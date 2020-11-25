أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

صنّفت BBI ومؤشر بلومبيرج للمليارديرات أغنى 5 أشخاص في العام، وعلى رأسهم الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون.وجاء التصنيف بناءً على زيادة أسعار الأسهم في البورصة لكل من:في المركز الأولى الملياردير جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازونالمركز الثاني إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة تسلا للسياراتالمركز الثالث بيل جيتش مؤسس إمبراطورية مايكروسوفتالمركز الرابع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوكالمركز الخامس والأخير برنارد أرنو مؤسس LVMH