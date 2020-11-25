بايدن: سنوزع لقاح كورونا ديسمبر المقبل ونرجع لحياتنا (فيديو)

وأكد الرئيس المنتخب أن المستشفيات الأمريكية تواجه اكتظاظا بسبب كورونا، مضيفا: "يجب أن نفعل ما بوسعنا للسيطرة على الوباء والحفاظ على حياة الأمريكيين".





وأوضح بايدن أن هناك تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات الخاصة بكورونا وسيتم البدء في توزيع اللقاحات نهاية ديسمبر المقبل.





أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، أن إدارته ستعمل على إنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالتوحد من أجل مواجهته.ودعا بايدن في خطاب مساء اليوم الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، رغم إعلان توافر عدد من اللقاحات لمواجهة الوباء ستوزع خلال أيام.وأشار إلى أن الأمريكيين سيعودون إلى حياتهم الطبيعية قريبا وهذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد، مؤكدا أن معدل الإصابات 160،000 يوميًا.